◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）中日が、２回に２点を奪い、５試合ぶりに先制した。サノーの中前打と連続四球で無死満塁。７番に入った村松が先発・竹丸から右前へ先制打を放った。さらに無死満塁から、田中も左犠飛。序盤の主導権を握った。チームとして５試合ぶりの先制。リーグ戦再開の初戦を任され、巨人戦初勝利を狙う先発・金丸を援護した。