◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の増田大輝内野手が今季初安打を放った。今季初めてスタメンとして「８番・右翼」で出場。２回２死で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。今季は５月２８日に１軍昇格。守備固めと代走として８試合に出場していた。この日はプロ１１年目にして初めて右翼での先発出場だった。