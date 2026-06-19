１９日の川崎競馬５Ｒでアイビーブリッツが逃げ切って、山崎誠士調教師（４１）＝川崎＝が、開業初出走から７戦目で初勝利を挙げた。初Ｖに対して師は「初日から送り出し、この開催の最後の日に勝ててホッとしています。勝ったとはいえ、まだ改善する余地があり、今後はどのように馬をつくっていけばいいのか、より多く経験を積んでいきたい。目標は川崎から海外に通用する馬を送り出せるようにしたいですね」と述べた。なお、勝