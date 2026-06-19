そして最新情報です。先ほど学校長や区長など学校側が会見し、冒頭「心からお詫び申し上げます」などと謝罪しました。会見によりますと、焦げ臭いにおいに気づいたのは児童で、校内放送で避難を呼びかけたということです。火元とみられる音楽準備室に特に燃えやすいものはなく、20日の実況見分などで出火原因が明らかになり次第、再発防止に努めていくとしました。週明けの月曜日は臨時休校とするということです。