関西テレビ（カンテレ）の夏季社長会見が18日、大阪市内の同局で行われ、岡宏幸社長（57）が京都府南丹市で3月、市立園部小に通う安達結希さん（当時11）が殺害、遺棄された事件をめぐる報道のあり方について語った。事件を巡っては、殺人と遺体遺棄の疑いで父親の安達優季被告が起訴されたが、ネット上では加熱するメディアの報道に疑問の声も上がった。また、4月16日放送の同局の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」で、検察庁に