小野和久 気象予報士：日差しが強かったため、金沢では、真夏日一歩手前でした。テレビ金沢前は、いまも、よく晴れています。では天気のポイントです。 天気のポイント ・土曜日は午後から雨が降り出し、月曜日まで続くでしょう。・土曜から日曜にかけては、雷を伴って激しい雨が降るところがあるでしょう。 予想天気図(20日) 20日朝9時の予想天気図です。大陸方面から低気圧と前線が近付きます。暖かく湿った空気を