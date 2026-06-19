銀行で定期預金の相談をしたはずが、投資信託やNISAを勧められたと聞くと、家族としては不安を感じるかもしれません。特に「元本保証ではない」と聞くと、普通預金や定期預金と何が違うのか気になるでしょう。 そこで本記事では、普通預金・定期預金・投資信託・NISAの違いを解説します。 普通預金・定期預金と投資信託は「お金の置き方」が違う 普通預金は、日常的に使うお金を置いておくための口座です。給与の