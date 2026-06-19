アメリカとイランとの戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、今後のガソリンや石油でつくられる製品の価格はどうなるのか、野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さんに聞きました。 イラン情勢を受けた原油先物価格の動き （野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん） 「原油価格はすでにホルムズ海峡の正常化を織り込んで下がってきました。WTI原油先物価格でいうと1バ