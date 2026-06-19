JR東海によりますと、東海道新幹線は全線で運転を再開しました。(※19日午後8時48分再開） JR東海によりますと、静岡県の浜松駅で線路内に立ち入った人が新幹線に接触した影響で、東海道新幹線・新大阪～東京（上り）、東京～名古屋（下り）で一時運転を見合わせました。 その後、午後8時48分に運転を再開しています。