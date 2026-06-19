【モデルプレス＝2026/06/19】フリーアナウンサーの青木裕子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子たちの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「卵の顔が絶妙すぎる」長男のは“ついで感”息子2人の弁当公開◆青木裕子“ついで感”満載の長男のお弁当青木は「次男お弁当」とつづり、弁当の写真を投稿。紫蘇ふりかけがかかったうどんをメインに、牛肉のおかず、スティック状のおかず、