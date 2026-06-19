釜山で開催されたBTSの都市プロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN」が、大盛況のうちに幕を閉じた。約4年ぶりに釜山で開催された「BTS THE CITY ARIRANG - BUSAN」（以下、「THE CITY BUSAN」）は、BTSのデビュー13周年を記念し、街全体をフェスティバル会場へと変貌させた都市プロジェクトだ。【注目】BTS公演で訪韓予定の日本人、ホテルから暴言本プロジェクトでは、新アルバム『ARIRANG』のストーリーやメッセージを釜山