【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの西山茉希が6月19日、自身のInstagramを更新。手料理を作っている様子を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「具材が全部おしゃれ」16枚の皮があっという間になくなったお好み手巻き◆西山茉希「16枚の手巻きの皮もあっとゆうまになくなった」ごはん西山は「お好み巻きを楽しむ木曜日」とつづり、手料理を作る動画を投稿。鶏ささみと玉ねぎを電子レンジで調理したおかずを