【モデルプレス＝2026/06/19】長野県・山梨県のファミリーマート約350店舗で、「山梨県産白桃 牛乳パン」「たっぷりダブルホイップサンド」「塩尻名物 山賊焼弁当」など両県の地元食材やご当地グルメを再現した新作全6品が、6月23日（火）より登場する。【写真】長野と山梨の魅力が詰まった全6品◆長野と山梨の魅力が詰まった全6品「山梨県産白桃 牛乳パン」は、地元で馴染みのある「牛乳パン」に、JA全農やまなしと共同開発した県