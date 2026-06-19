韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「너밖에 안 보여（ノバッケ アン ボヨ）」の意味は？「너밖에 안 보여（ノバッケ アン ボヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、恋愛シーンで使える言葉です。「너밖에 안 보여（ノバッケ アン ボヨ）」はどうい