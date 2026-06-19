6月19日は「食育の日」です。この日に合わせて北九州市で、朝食の大切さを呼びかける街頭啓発が行われました。北九州市戸畑区のJR戸畑駅前では19日朝、管理栄養士らおよそ20人が、通勤や通学中の人たちに、朝食を抜くと集中力の低下や2型糖尿病のリスクが高まることを伝えるチラシを配り、朝食の大切さを呼びかけました。北九州市によりますと、朝食を「ほとんど毎日食べる」と答えた人の割合は、全国平均の79パーセントを6