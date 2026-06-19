自然のエレメントをテーマに、精油100％で調香されたTHREEの人気フレグランスシリーズ「エッセンシャルセンツ R」から、新たな香りが登場します。2026年7月3日（金）より全国発売となる今回は、雨上がりの“風”と“虹”をモチーフにした2つの香りをラインアップ。心をやさしく整えたいときや前向きな気持ちになりたいときに寄り添う、夏にぴったりのフレグランスコレクションをご紹介します。 雨上がりの風を