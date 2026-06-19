ブラジルサッカー連盟は日本時間19日までに、グループステージ第2戦ハイチ戦に向けて練習する代表選手らの様子をInstagramに投稿。その中にはケガの影響が心配されるネイマール選手が練習に参加する様子も映っています。ネイマール選手は長年ブラジル代表を牽引する存在として活躍。しかしケガの影響から2023年以降、代表チームでプレーをしていない中で今大会サプライズ選出となりました。グループステージC組、第1戦のモロッコ戦