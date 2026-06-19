俳優・菅田将暉が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。菅田は黒沢清監督（70）からの言葉に喜びをかみしめた。【集合ショット】本木雅弘＆宮舘涼太らが集結！公開祝う華やかな鏡開き作品の“言葉で斬る”にちなみ菅田は「黒沢さんに言われて残っているのはあれが褒め言葉だったのか、でもなんかうれしいからしまっておこう、みたいなのが『菅田さんはホラーが似合いますね』と言われたのですが…な