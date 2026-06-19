「一般戦」（１９日、平和島）村上遼（３４）＝長崎・１１０期・Ａ１＝が１号艇と５号艇で登場した２日目（１９日）の２走で連勝。前半２Ｒをインから逃げて、後半７Ｒを４カドまくりで制した。レース後は「３日目（２０日）につながって良かった」とホッとした表情だったが、「まだ威張れるところはないですね」と仕上がりには首を傾げていた。それでも、「乗り心地が良くなれば出足関係は引けを取らない」と前を向いており