俳優・鳴海唯（２８）が７月１０日発売の小冊子・季刊ＺＩＮＥ「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ」第３弾の表紙と特典絵柄の公開を１９日、発表した。今作は、鳴海が信頼を置くフォトグラファーの嶌村吉祥丸が撮影を担当。表紙は夜の東京の路地にたたずみ視線を向ける、普段あまり見せない鳴海唯の妖艶な一面を捉えたカットをセレクトした。あわせて特典絵柄も決定。発売を記念して、ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡ・ＨＭＶ阪急西宮