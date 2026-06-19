DCスタジオ最新作『スーパーガール』（6月26日公開）の入場者特典が発表された。あわせて、本作の世界観を紹介する特別映像も解禁された。【動画】銀河を股にかけた大冒険を予感させる特別映像初日から、IMAX以外の上映フォーマット（通常上映、4DX、MX4D、Dolby Cinema、ScreenX、ULTRA 4DX）での鑑賞者を対象に、映画の原作となったコミック『スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー』第1話を収録した映画オリジナル仕