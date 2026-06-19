ボートレース宮島のG3「マスターズリーグ第2戦」は3日目を終えた。前半2Rはインからコンマ02の鋭発で逃げ切り勝ち。そして後半11Rも3コースからの一気捲りで快勝。川原正明（52＝福井）が3日目の2走、鮮やかに連勝を決めた。「いいスタートが行けたし、後半はダッシュ乗りも良かった。自分でも満足できる足になってきました。エンジンの数字を考えたらかなりいいと思いますよ」。近況はペラ調整も当たっているという。前節走