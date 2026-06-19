ＡＫＢ４８が、８月１９日に発売する６８枚目シングル「好きｉｓｈ」のメインビジュアルが１９日、解禁された。メインビジュアルはピンクを基調としたガーリーでポップな世界観。１２年ぶりに２作連続でセンターを務める伊藤百花ら選抜メンバー１６人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハート型のレコードプレーヤー上に並んでいる。伊藤は発売までちょうど２カ月とい