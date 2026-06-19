スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は19日、全国約千店舗のスーパーで8〜14日に販売したコメ5キロの平均価格が、前週に比べ56円安い3588円だったと発表した。値下がりは4週連続。豊作だった2025年産米の在庫を売り切ろうとする動きが続き、特に銘柄米で値下がり幅が大きかった。45週ぶりに3500円台まで下がった。銘柄米は71円安い3644円。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品などは28円安い3399円だっ