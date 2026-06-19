ポーズをとるアイスホッケー女子日本代表の大久保智仁新監督（右）と、久保英恵新コーチ（中央）ら＝19日、東京都内アイスホッケー女子日本代表の大久保智仁新監督が19日、東京都内で記者会見し「2030年五輪出場させることが最大のミッション。決勝トーナメントに進むことも目標に掲げて、チームづくりをしていきたい」と意気込んだ。選手で五輪3大会に出場した久保英恵コーチは「選手とともに五輪を目指せることに感謝と責任