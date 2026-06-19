「ＤｅＮＡ−阪神」（１９日、横浜スタジアム）リーグ戦が再開し、阪神打線が初回から爆発。打者８人で一挙５点を奪った。先頭の福島が初球を打って右前打を放つと、１死一、二塁から佐藤輝が右翼フェンス直撃の適時二塁打で先制。さらに大山の遊ゴロ間に追加点を挙げた。２死二塁からは高寺が右中間へ適時二塁打を放った。これで終わらず、坂本が右翼席へ今季１号を放り込んだ。坂本の右方向への一発はプロ初だった。ＴＢ