「最近ノートを取ることがほとんどなくなって全部タブレット。教科書も使わなくて先生が配信するまとめに沿って授業が進む。このままではノートを取る力が低下するのではないかと恐ろしく思ってる」【写真】スマホやテレビばっかり見せると、子どもの将来にこんな差が？根拠のない自治体ポスターに憤りそんな小学5年生の娘さん（長女、10歳）の一言を紹介したXの投稿が、10.7万を超える「いいね」を集めるなど大きな反響を呼びま