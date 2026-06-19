「インデックス投資だけでは退屈」「もっと配当金が欲しい」と感じたことはありませんか。実は、リスクを適切にコントロールしながら、攻めの投資も楽しむための賢い戦略があるのです。大人気節約・投資系YouTuberの節約オタクふゆこさんが、『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』の中で「再現性」と「実践性」にこだわった投資メソッドを大公開！今回は本書から一部抜粋し、著者のポートフォリオや保