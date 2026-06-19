暮らしと深くかかわる政治について理解を深めます。岡山県美咲町の義務教育学校に通う子どもたちが、町議会を見学しました。 【写真を見る】「生活にも議会が関わっていることがよくわかりました」子どもたちが町議会を見学議員への質問も【岡山・美咲町】 「生活に議会が関わっていることがよくわかりました」 義務教育学校「旭学園」の6年生15人が美咲町議会を見学しました。社会科の授業の一環で毎年行われている取り組