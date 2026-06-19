ロッテ−楽天（ZOZOマリン）の試合前に、日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎さんが始球式を行った。川淵さんは球団を通じて「3年連続3回目の始球式でしたが、ここを目標にして一生懸命身体を鍛えてきたのでいい投球ができました。サブロー監督とは同じ名前で親しいんでね、この球場で優勝してもらいたいなといつも応援してます。僕が始球式やった時は2連勝してるんで今日もマリーンズの