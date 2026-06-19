長門市議会議員らの言動が市職員に対するパワハラと認定された問題です。19日、市議会の政治倫理審査会が開かれ市議3人はいずれも自身の言動が倫理条例に抵触するとの認識を示しました。19日に開かれた長門市議会の政治倫理審査会ではパワハラ認定された林哲也議員と南野信郎議長、それに認定はされなかったもののパワハラの場となった面談に同席した岩藤睦子副議長が証言しました。長門市の政治倫理条例は市議会議員が高い倫理観
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