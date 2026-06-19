実りの秋を迎えるとき、どんなデザインが浮かび上がるのでしょうか。田布施町の子どもたちが19日、「田んぼアート」に挑戦するため田植えをしました。田植えをしたのは田布施西小学校の5年生27人です。こちらの小学校では米作り体験を通して、ふるさとの良さを感じてもらおうと毎年、稲で田んぼに大きな絵や文字を描く「田んぼアート」に取り組んでいます。デザインは子どもたちが話し合って決めていてことしは「2026