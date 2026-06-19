北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、３人の被告の求刑が出そろいました。川村被告について検察は、「自らの意思で暴行・金品を要求している」として無期懲役を求刑しました。一方、滝沢被告については「自ら暴行をしたものの、犯行を主導したとは認められない」として懲役２０年を求刑。そして６月１９日の裁判で、検察は少年に対して、「直ちに状況を理解して犯行に加わった」などと指摘。一方で「暴