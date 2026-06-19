下関市のゆめシティに19日、山口県初出店となる生活雑貨店「ロフト」と、次世代型テーマパーク「リトルプラネット」がオープンしました。山口県初進出となる「ロフト」！19日午前10時のオープン前には店舗を構えるゆめシティの1階に200人を超える長い列ができました。「下関ロフト」の売り場面積はおよそ802平方メートルと全国展開するロフトでは標準的な規模の店舗で、店内には文具や健康雑貨な