北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、検察は当時１６歳の少年に対し、懲役１０年以上、１５年以下の不定期刑を求刑しました。（少年（当時１６））「裁判のときに指摘されたことをしっかり考えて、被害者にしたことを考えていきます。具体的にはどういう償いをするかはわからないので、考えていきたい」犯行当時１６歳だった少年。最後にこのように述べ、裁判は結審しました。強盗致死などの罪に問われ