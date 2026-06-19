時津町のトンネル内で19日午後、タクシーと車が正面衝突する事故がありました。 トンネルは一時全面通行止めとなり、現在も交通規制が続いています。 （永田拓巳アナウンサー） 19日午後3時15分頃、時津町の鳴鼓トンネル内でタクシーと普通乗用車が正面衝突しました。 警察によりますと、この事故でタクシーを運転していた60代の男性と、普通乗用車を運転していた女性の2人が病院に搬