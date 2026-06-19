大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン『Zessei Vol.02』が、26日に発売されることが決まった。これに先駆け、大倉からのコメントが公開された。【写真】かっこよくブラックコーデを着こなした大倉忠義同誌では、“スクロールではなく、所有される”ことを前提に、紙だからこそ残せる熱量や空気感を追求する。表紙巻頭には、今のジュニアシーンで強い存在感を放つKEY TO LITが登場。貫禄たっぷりのグラビア