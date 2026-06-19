◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)巨人が2回に先制点を奪われました。初回は先頭にヒットを許すもダブルプレーなど3人で終わらせた巨人先発の竹丸和幸投手。しかし2回、この回も先頭にヒットを許すと2者連続のフォアボールで満塁のピンチを招きます。ここで7番・村松開人選手に対して初球をとらえられると、ライトへのタイムリーで1点を許しました。さらに田中幹也選手には犠牲フライを打たれこの回2点を奪われま