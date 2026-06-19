JR東海によりますと、午後5時40分ごろ浜松駅で線路内に立ち入った人が「のぞみ４９号」に接触したため、運転を見合わせているということです。（午後6時49分現在） 運転見合わせの区間は上りの広島ー東京駅間、下りの東京駅ー新大阪駅間です。 運転再開には、しばらく時間がかかる見込みです。