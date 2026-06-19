◇セ・リーグ中日―巨人（2026年6月19日東京ドーム）交流戦明けのリーグ再開初戦。最下位に沈む中日が敵地で先制点を奪った。2回に先頭のサノーが中前打で出塁。続く細川、石川が連続四球で満塁の好機を築いた。この絶好機に7番・村松が燃えた。巨人先発・竹丸の初球の直球を仕留め、右前へ。サノーが先制のホームを踏んだ。村松は「打ったボールはストレートです。初回に夢斗がピンチを抑えてくれたのでなんとか先