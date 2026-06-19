タレント・関根勤が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。タレント・いわたまありをゲストに招き「【天才】あの名優・松田優作が負けを認めるほどスゴい俳優＆作品を関根がモノマネ女優いわたまありにオススメ！」と題した動画を公開した。「名作映画」の話題で、関根は８０年代の米映画「キング・オブ・コメディ」での俳優・ロバート・デ・ニーロの名演を絶賛。「ロバート・デ・ニーロがお