イランとアメリカがレバノンでの戦闘終結を盛り込んだ覚書に署名したにもかかわらず、イスラエル軍がレバノンを攻撃し、18人が死亡しました。【映像】イスラエル軍の攻撃の様子＆空が赤く染まるレバノンイスラエル軍は19日、親イラン武装組織ヒズボラが停戦違反を繰り返したと主張し、レバノン南部を攻撃したと発表しました。レバノンの保健省によりますと、少なくとも18人が死亡し、33人がけがをしたということです。救急