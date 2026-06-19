ヒップホップアーティスト・AK-69（47）が18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。自身のピンチを救った人物について語った。この日のテーマ「やっぱり…カッケェ話令和に通じる男の美学」に沿って「サイバーエージェントの会長になられた藤田」と切りだして、株式会社サイバーエージェント代表取締役会長の藤田晋氏について語りだしたAK。「10年くらい前なんですけど」とエピソードを披露し