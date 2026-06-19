立憲民主党の代表代行などを務め、先の衆議院選挙で落選した吉田晴美氏が中道改革連合の離党と新政治団体結成の意向を示していることについて、中道改革連合の小川淳也代表の19日の記者会見で質問が出た。【映像】吉田晴美氏の離党表明にコメントする小川代表記者から受け止めを聞かれた小川代表は「大変残念に思っております。ただ繰り返し申し上げますが、大勢は歯を食いしばって踏ん張ってますので、それは重ねて強調したい