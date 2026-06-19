１９日午後５時４１分頃、東海道新幹線の浜松駅で線路内に立ち入った人が、「のぞみ４９号」に接触する人身事故が発生した。この影響で、東海道・山陽新幹線は上り線が博多―東京駅間、下り線が東京―新大阪駅間で運転を見合わせていたが、午後８時４８分頃に運転を再開した。