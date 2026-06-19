4、5月に行われた将棋の叡王戦5番勝負を特集した番組が、6月21日にBS11で放送されることになった。叡王戦は将棋8タイトル中、最も新しい棋戦で、今期が11期目。4月3日にシンガポールで開幕した今シリーズは伊藤匠叡王（23）と挑戦者・斎藤慎太郎八段（32）による2期連続同カードとなった。開幕戦と石川県加賀市開催の第2局（4月18日）を連勝した伊藤叡王が3連覇に王手をかけたが、愛知県名古屋市での第3局（5月3日）から斎藤