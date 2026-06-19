横浜市内の路上で女子高校生を襲いわいせつな行為をしたとして、元プロキックボクサーの31歳の男が逮捕されました。【映像】連行される元プロキックボクサーの容疑者元プロキックボクサーの齋藤信次郎容疑者（31）は2月に横浜市泉区の路上で、当時高校2年の女子高校生を襲ってわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、齋藤容疑者は歩いて帰宅途中だった女子高校生を後ろから襲って近くの畑に押し倒し、