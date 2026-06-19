石川県小松市の複合施設、「こまつドーム」。施設の老朽化が目立ち、大規模改修が必要となっていましたが、小松市はこれを断念し将来的に解体を視野に入れていることがわかりました。 開閉式の屋根をもつアリーナが特徴の「こまつドーム」。建設費約51億円をかけ、1997年に全天候型の多目的施設としてオープンしました。そして29年経ち…。 ■テレビ金沢・山東徹也 記者：「グラウンドの中を見