日本サッカー協会元会長（現・相談役）で、Ｊリーグ初代チェアマンを務めた川淵三郎氏が１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで行われたプロ野球・ロッテー楽天戦での始球式に臨んだ。ロッテのサブロー監督とは旧知の仲だという川淵氏は、背ネームに『ＳＡＢＵＲＯ』、背番『８９』をつけたユニホーム姿で登場し、グローブを高々と上げた豪快なフォームを披露。惜しくもワンバウンドしたが、８９歳の投球に球場内がどよめいた。そ