日本商工会議所の小林健会頭が金沢市内で会見し、能登半島地震からの復興には、行政による都市計画の見直しなどが重要になるという考えを示しました。日本商工会議所が全国各地で開いている役員会に出席するため金沢入りした小林健会頭。この日の会見では「災害後に人口が流出し、経済規模が縮小する傾向は避けられない」とした上で、それに合わせた復興プランの策定や都市計画の見直しなどが重要になると強調しました。 ■日